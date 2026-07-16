Un exjefe de autopistas es condenado a 12 años de cárcel por el colapso del puente de Génova

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Casi ocho años después de la muerte de 43 personas en el derrumbe del puente Morandi de Génova, que une Italia con Francia, un tribunal condenó el jueves a 12 años de cárcel al exdirector general de la empresa concesionaria del viaducto.

El tribunal de Génova, noroeste de Italia, anunció el fallo contra Giovanni Castellucci, ya en prisión por otro accidente mortal ocurrido en 2013 en un viaducto del sur de Italia.

Castellucci fue declarado culpable de negligencia y homicidio involuntario al término de un juicio que comenzó en 2022.

«Me siento responsable, pero no culpable», había declarado ante los jueces, pese al contundente informe de los magistrados encargados de la investigación sobre esta catástrofe cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo.

La investigación del colapso señaló que «entre la inauguración (del puente) en 1967 y el derrumbe, 51 años más tarde, no se llevaron a cabo las intervenciones de mantenimiento mínimas para reforzar los cables del pilar número 9», que se hundió el día de la tragedia.

El 14 de agosto de 2018, a las 11H36 (09h36 GMT), bajo un fuerte aguacero, este inmenso puente se vino abajo, precipitando al vacío a decenas de vehículos.

La fiscalía había pedido más de 400 años de prisión para los 57 acusados, por homicidio involuntario, atentado contra la seguridad del transporte y falsedad en documento público. La mayoría de los acusados no estuvieron presentes en la audiencia del jueves por la mañana.

«Con esta tragedia, nuestra confianza en el Estado se tambaleó», declaró a la entrada del tribunal la presidenta del comité de víctimas, Egle Possetti.

«Hemos recuperado parte de esa confianza gracias al trabajo de la magistratura y de los investigadores», que «nos han aliviado un poco de la profunda tristeza en la que nos habíamos sumido tras el derrumbe. Hoy veremos si todo ese trabajo logra dar sus frutos con condenas».

Se acusó principalmente a directivos de la empresa Autostrade per l’Italia (Aspi), que gestionaba el puente, de su filial Spea, que se encargaba de su mantenimiento, así como al Ministerio de Infraestructuras y Transportes.

Esta tragedia expuso el lamentable estado de las infraestructuras de transporte en Italia y el papel turbio de Autostrade, acusada de haber fallado en el mantenimiento de la obra de ingeniería para ahorrar costes.

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