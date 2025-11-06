Un exjefe policial de Nueva Zelanda admite posesión de material sexual infantil y zoofílico

Un exsubcomisario de policía de Nueva Zelanda admitió este jueves haber poseído material de explotación sexual infantil y zoofilia, que almacenó en sus dispositivos de trabajo.

Jevon McSkimming, quien llegó a ser el segundo oficial de policía de mayor rango en el país oceánico, fue arrestado y acusado en junio de ocho cargos por posesión de material objetable.

Los tribunales habían impedido a los medios publicar su nombre u otros detalles del caso, pero su derecho al anonimato expiró en agosto.

McSkimming admitió tres cargos de posesión de material inapropiado, informó su defensa el jueves al Tribunal de Distrito de Wellington.

Las acusaciones originales alegaban que el hombre, de 52 años, había poseído contenido de explotación infantil y zoofilia entre fechas concretas.

Uno de los cargos afirmaba que los delitos se cometieron entre julio de 2020 y diciembre de 2024.

McSkimming fue suspendido de su trabajo con sueldo completo en diciembre de 2024, cuando se inició una investigación sobre su conducta.

El hombre, que estuvo de baja durante seis meses antes de renunciar finalmente en mayo, será sentenciado en diciembre.

Este jueves, el comisario de policía de Nueva Zelanda, Richard Chambers, calificó el caso de «vergonzoso».

