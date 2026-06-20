Un exministro de Cultura ucraniano imputado por una trama de evasión de servicio militar

Compartir

2 minutos

Berlín, 20 jun (EFE).- Un exministro de Cultura ucraniano ha sido declarado sospechoso de colaborar con una trama que ayudaba a varones en edad militar a salir del país para participar en falsas giras musicales con el fin de evadir el servicio en el Ejército durante la guerra, según ha informado el fiscal general Ruslán Kravchenko.

El comunicado de la Fiscalía no precisó el nombre, pero según apuntaron este sábado medios ucranianos, por exclusión debe tratarse de Rostyslav Karandeyev, que fue ministro en funciones de Cultura y de Política Informativa entre julio de 2023 y septiembre de 2024.

«La trama tenía la apariencia de un viaje para dar conciertos con fines caritativos en el extranjero. Sobre el papel, estos hombres eran miembros de un grupo musical. En realidad, no tenían nada que ver con la música», explicó la Fiscalía en su nota.

En un caso, la Guardia de Fronteras sospechó del grupo y no les permitió la salida, tras lo cual el exministro de Cultura volvió a enviar presuntamente una carta solicitando que se les dejara cruzar la frontera, lo que en última instancia permitió la huida de ocho hombres en edad militar.

La Fiscalía no precisó cuándo sucedieron presuntamente los hechos ni qué remuneración recibió supuestamente el exministro, que ha sido imputado por un delito de facilitar el tráfico ilegal de personas a través de la frontera estatal.

Por su parte, la Policía Nacional explicó en un comunicado que la presunta trama había creado una empresa para organizar las supuestas giras musicales y que exigía el equivalente a unos 13.000 dólares por un puesto en la «banda».

La institución afirmó que la red fue desarticulada en abril de este año y que en total 28 hombres la habían usado para abandonar el país y otros 16 pensaban hacerlo

Junto con el exministro, que supuestamente firmaba los documentos acreditando el apoyo oficial a estas «giras», se sospecha de otros cuatro individuos que buscaban a clientes y que organizaban los pagos en criptomonedas, entre otras funciones.EFE

cph/av