Un exministro de Ecuador enfrenta cargos por el asesinato de un candidato presidencial

Guayaquil (Ecuador), 18 ago (EFE).- La Fiscalía de Ecuador planea formular cargos contra el exministro correísta José Serrano, detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos, por la presunta autoría intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, informó este lunes el Ministerio Público del país.

Serrano fue una de las personas clave del Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y ocupó varios cargos durante su administración, entre ellos, el de ministro de Justicia y del Interior.

Desde el pasado 7 de agosto se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense (ICE, por sus siglas en inglés) en el centro de detención Krome, ubicado en Miami, donde reside desde hace algunos años, y a la espera de una audiencia, según el Gobierno ecuatoriano.

Cuando se hizo pública su vinculación a la investigación en el caso de Villavicencio, Serrano aseguró que se trataba de un «burdo montaje» y que se estaba usando su nombre para «encubrir a los verdaderos responsables» del crimen.

Villavicencio, que como político fue uno de los mayores opositores a Correa, fue asesinado a tiros por sicarios a la salida de un mitin a once días de las elecciones extraordinarias de 2023.

Hasta el momento han sido condenados a prisión cinco personas como autores materiales, entre ellos Carlos Angulo (‘El Invisible’), un cabecilla de la banda criminal ‘Los Lobos’ que estuvo a cargo de planificar la ejecución y logística del atentado desde la cárcel de la ciudad andina de Latacunga (centro).

Otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el atentado. Uno de ellos, autor de los disparos que mataron a Villavicencio, murió durante el ataque y los demás fueron ahorcados en la cárcel en circunstancias no esclarecidas hasta la fecha.

La Fiscalía de Ecuador busca ahora que el juez que lleva el caso del asesinato convoque a una audiencia para formular cargos por presunta autoría intelectual del crimen no solo contra Serrano, sino también contra el exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga, y contra Daniel Salcedo y Xavier Jordán, investigados por diversos casos de corrupción.

En mayo pasado, la Fiscalía ya incluyó en la investigación previa de este caso a Serrano, Aleaga, Salcedo y Jordán, además de al exvicepresidente correísta Jorge Glas, recluido en la cárcel de máxima seguridad del país por sentencias de corrupción, y quien no fue nombrado por el Ministerio Público en esta ocasión. EFE

