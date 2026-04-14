Un expresidente somalí pide elecciones al rechazar la extensión del mandato parlamentario

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Nairobi, 14 abr (EFE).- El expresidente de Somalia Mohamed Abdullahi Farmaajo (2017-2022) pidió este martes la celebración de elecciones legislativas, tras rechazar la extensión del mandato parlamentario y presidencial de cuatro a cinco años aprobada en marzo.

En su cuenta de la red social X, Farmaajo advirtió de que el país se encuentra en un periodo de «creciente incertidumbre política» tras expirar este mismo martes la vigencia de la Constitución provisional de 2012, que fue reemplazada por una nueva aprobada el mes pasado.

Asimismo, señaló que al actual presidente, Hassan Sheikh Mohamud, deberá elaborar un calendario electoral antes del 15 de mayo, fecha en la que finaliza su mandato según la anterior carta magna.

«A un mes del fin de su mandato, el presidente saliente Hassan Sheikh Mohamud debe presentar urgentemente un plan creíble para las próximas elecciones. No hacerlo desestabilizará al país de forma que tendrán implicaciones políticas, sociales, de seguridad y económicas duraderas», subrayó el exmandatario.

Esta «incertidumbre» -aseveró- puede hacer que en Somalia empeoren las condiciones de una población que ya sufre una grave crisis económica y humanitaria.

«Somalia corre el riesgo de que empeoren la sequía y las condiciones humanitarias. El agravamiento de los problemas económicos no son, como convenientemente presenta el Gobierno actual, solo de origen externo: son el resultado del abuso sistémico del poder y la mala gobernanza en los últimos cuatro años», afirmó Farmaajo.

Algunos legisladores del Parlamento Federal han presentado su dimisión al considerar que la ampliación del mandato carece de suficiente consenso político, según medios locales.

La polémica surgió después de que el presidente promulgase el pasado 8 de marzo una nueva Constitución en el país, que ponía fin a 14 años de carta temporal.

El presidente del Parlamento, Sheikh Aadan Mohamed Nur, también conocido como Madoobe, explicó tras la votación parlamentaria del nuevo texto constitucional que se añadiría un año más al actual mandato para implementar el nuevo sistema de «una persona, un voto» para el año 2027, en sustitución del actual modelo de elección indirecto basado en clanes.

Este movimiento no fue aceptado por todos los actores políticos de un país dividido en diferentes administraciones regionales que gozan de una alta autonomía, y sus principales críticos creen que se trata de una usurpación ilegal del poder.

De hecho, el Gobierno del Estado del Sudoeste cortó relaciones con Mogadiscio, lo que derivó en la toma de la capital estatal, Baidoa, por parte de las fuerzas federales para establecer unas autoridades afines.

Todo ello ocurre mientras Somalia combate al grupo terrorista Al Shabab, que controla zonas rurales del centro y el sur, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

El país vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

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