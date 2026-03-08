The Swiss voice in the world since 1935
Un exrapero arrasa en las elecciones generales de Nepal impulsado por la ‘generación Z’

Katmandú, 8 mar (EFE).– El partido Rastriya Swatantra (RSP), liderado por el exrapero Balendra ‘Balen’ Shah, ha ganado las elecciones generales de Nepal al asegurarse la mayoría suficiente para formar Gobierno, impulsado por la movilización de la «generación Z» que desbancó la vieja guardia política.

Según los datos oficiales de la Comisión Electoral hasta la mañana de este domingo, la formación emergente ya se ha asegurado 106 de los 165 escaños de elección directa y lidera el escrutinio en otros 19.

A esto se suma que el RSP acapara más del 50 % de los votos en el bloque de representación proporcional (110 escaños), lo que le garantiza superar holgadamente la barrera de los 138 asientos necesarios para la mayoría absoluta en un Parlamento de 275 miembros. EFE

