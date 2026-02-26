Un exsecretario del Tesoro de EEUU renuncia a su cargo en Harvard por sus vínculos con Epstein

afp_tickers

3 minutos

El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos Larry Summers renunció a su puesto de profesor en la Universidad de Harvard debido a sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, informó el miércoles la institución.

Summers, que dirigió el Departamento del Tesoro bajo el gobierno del expresidente Bill Clinton (1993-2001) y llegó a ser presidente de Harvard en los años 2000, apareció en los archivos sobre Epstein publicados por el Departamento de Justicia como alguien que mantuvo extensos intercambios con el ya fallecido financiero.

Clinton testificará el viernes ante una comisión del Congreso sobre el caso Epstein, mientras que su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, comparecerá el jueves.

«El decano de la Escuela Kennedy de Harvard, Jeremy Weinstein, ha aceptado la renuncia del profesor Lawrence H. Summers a su cargo como codirector del Centro de Negocios y Gobierno Mossavar-Rahmani», indicó la universidad en un comunicado, en el que señaló que la decisión estaba relacionada con el caso Epstein.

«El profesor Summers anunció que se retirará de sus cargos académicos y de la facultad en Harvard al final de este año académico y permanecerá en licencia hasta entonces», añadió.

En un video anterior que se hizo viral, Summers había expresado a los estudiantes su pesar por sus vínculos con Epstein.

Summers aparece en numerosas ocasiones en el expediente de Epstein, condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor y hallado muerto en prisión en 2019 mientras aguardaba un nuevo juicio por delitos sexuales.

En noviembre de 2025, Summers anunció que se apartaba de sus compromisos públicos después de que el Congreso divulgara correos electrónicos que mostraban una estrecha comunicación entre él y el financiero.

«Asumo toda la responsabilidad por mi desacertada decisión de haber seguido en comunicación con el señor Epstein», declaró entonces a los medios estadounidenses.

Summers, que también trabajó para el gobierno de Barack Obama al frente del órgano encargado de coordinar la política económica de la Casa Blanca, ya había renunciado al consejo de la fundación OpenAI a raíz de esas revelaciones.

La mera mención del nombre de alguien en los archivos sobre Epstein no implica, en sí misma, ningún acto delictivo por parte de esa persona.

El financiero hizo donaciones por 9,1 millones de dólares a la Universidad de Harvard entre 1998 y 2008, según indicó la institución.

Varias figuras destacadas de Estados Unidos, desde los Clinton hasta el cofundador de Microsoft Bill Gates, han visto dañada su reputación por su amistad con Epstein, pero nadie excepto la cómplice y expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, ha enfrentado hasta ahora consecuencias legales en Estados Unidos.

gw-rh/eml/mar/mvl/mar/ad/nn