Un exsecretario del Tesoro de EEUU se «retira» de su vida pública por el caso Epstein

El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, dijo el lunes que se «retira» de sus compromisos públicos luego de que el Congreso revelara correos electrónicos en los que se muestra comunicación cercana entre él y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Summers fue secretario del Tesoro bajo el gobierno del presidente Bill Clinton (1993-2001) y presidente de la Universidad de Harvard en la década de 2000.

«Asumo toda la responsabilidad por mi equivocada decisión de seguir comunicándome con el señor Epstein», dijo Summers en un comunicado a medios estadounidenses.

«Mientras continúo cumpliendo con mis obligaciones docentes, me apartaré de los compromisos públicos como parte de un esfuerzo más amplio para reconstruir la confianza y reparar las relaciones con las personas más cercanas a mí», agregó.

La declaración llega mientras se espera que la Cámara de Representantes examine esta semana una propuesta de ley que obligaría al Departamento de Justicia a publicar todo el expediente del acaudalado financiero neoyorquino, muerto en prisión antes de su juicio.

Epstein era un magnate y delincuente sexual convicto que se suicidó en su celda en agosto de 2019.

Atrás dejó un reguero de escándalos vinculados a su red de menores de edad de las que abusaron sexualmente él y algunos de sus invitados, en muchos casos personalidades mundiales.

