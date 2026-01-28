Un exsenador condenado a prisión en Francia por drogar a una diputada con la intención de violarla

El tribunal correccional de París condenó el martes al exsenador centrista Joël Guerriau a cuatro años de prisión, con 18 meses de cumplimiento efectivo, al encontrarlo culpable de drogar a la diputada Sandrine Josso en 2023 con el fin de violarla.

La intención sexual del acusado «se deduce» en particular de las «condiciones íntimas de la velada», de las «declaraciones constantes de la víctima» y de «la insistencia» del senador en hacerle beber champán que contenía MDMA diluida, indicó el presidente del tribunal, Thierry Donard.

El tribunal emitió una orden de ingreso en prisión con efecto diferido pero sin ejecución provisional, por lo que quedará suspendida por el recurso de apelación del senador, que su abogado ya anunció.

Ante cámaras, Sandrine Josso expresó su «inmenso alivio» al ver que su condición de víctima fue reconocida en todos los aspectos por la judicatura.

El fiscal, Benjamin Coulon, defendió horas antes que el acusado «puso voluntariamente MDMA en una copa de champán que sirvió» a la víctima el 14 de noviembre de 2023 durante una cena en su domicilio en París.

Ante el tribunal, el senador alegó un despiste para explicar por qué una dosis muy elevada de esta droga, conocida como éxtasis o cristal, acabó en la copa y negó cualquier intención de carácter sexual. Guerriau fue senador entre 2011 y 2025.

«No pasó al acto, es cierto (…) pero le administró drogas con el fin de violarla», sostuvo el fiscal ante el tribunal correccional de París. «Si la drogó, ¿fue «para robarle la cartera»?, agregó con ironía.

Hoy políticamente comprometida contra la sumisión química, Sandrine Josso relató su trauma ante el tribunal y dijo que descubrió a un «agresor» en el rostro familiar de un viejo amigo.

El tema de la sumisión química resurgió en el debate público en 2024 con el caso de Gisèle Pelicot, cuyo esposo Dominique la violó durante una década así como decenas de desconocidos tras drogarla.

Francia castiga con hasta 5 años de prisión «la administración de una sustancia nociva con el fin de cometer una violación», en virtud de una ley de 2018 que el propio Guerriau votó como senador centrista.

