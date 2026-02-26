Un fallecido y ocho heridos en choque entre camión y autobús en Ecuador

Quito, 26 feb (EFE).- Una persona falleció y otras ocho resultaron heridas este jueves por el choque entre un camión y un autobús de transporte público en la provincia ecuatoriana de Pichincha, cuya capital es Quito.

Según el Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911), el accidente ocurrió en la Panamericana Norte, vía a la localidad de Guayllabamba, en el sector de Oyacoto, donde tras el choque, uno de los automotores se volcó.

En el lugar, entidades de primera respuesta confirmaron el fallecimiento de una persona, mientras que otras ocho recibieron atención prehospitalaria en el sitio.

Posteriormente una de ellas fue trasladada a una casa de salud para una valoración más especializada. EFE

