Un fallecido y veinte heridos en un accidente de tráfico en una zona amazónica de Ecuador

1 minuto

Quito, 16 feb (EFE).- Una persona falleció y otras veinte resultaron heridas en un choque que involucró a un autobús y un trailer en la región amazónica de Ecuador.

El hecho ocurrió en el sector de Papallacta, en el municipio de Quijos, en la provincia del Napo, sobre la vía Pifo-Papallacta, indicó este lunes el Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911), que recibió la alerta del siniestro a las 00:31 hora local (05:31 GMT).

La autoridad agregó que las personas heridas recibieron valoración médica en el lugar y posteriormente fueron trasladadas a diferentes centros de atención médica.

El accidente ha ocurrido en momentos en que Ecuador atraviesa por un festivo de cuatro días, que terminará este martes. EFE

