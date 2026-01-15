Un fallo deja a 483.000 usuarios sin electricidad en Buenos Aires y su periferia

1 minuto

Buenos Aires, 15 ene (EFE).- Un fallo en una subestación eléctrica provocó este jueves que unos 483.000 usuarios se quedarán sin suministro de energía en Buenos Aires y su periferia, confirmaron a EFE fuentes oficiales.

De acuerdo a datos del Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) de Argentina, el corte afectó a 399.409 clientes de la distribuidora de electricidad Edenor, que tiene un total de 2,9 millones de usuarios en la capital argentina y la periferia norte de Buenos Aires.

También quedaron sin suministro 83.896 usuarios de la distribuidora Edesur, que da servicio a un total de 2,5 millones de clientes en Buenos Aires y localidades al sur de la capital argentina.

Fuentes oficiales consultadas por EFE señalaron que el apagón se debió a un fallo en la subestación de Edenor en la localidad bonaerense de Morón.

A raíz de este fallo, «se desengancharon cuatro líneas de alta tensión de 220 kilovatios, lo que provocó una pérdida de 4.000 megavatios», explicaron las fuentes consultadas.

El apagón se dio en una jornada de alta demanda de electricidad debido a las elevadas temperaturas que se registran en Buenos Aires y su periferia. EFE

