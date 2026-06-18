Un fallo eléctrico paraliza la partida de trenes en la estación parisina de Gare de L’Est

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París, 18 jun (EFE).- Un fallo eléctrico, cuyas causas se están investigando, ha obligado a paralizar la salida de trenes desde las 18:30 hora local (16:30 GMT) de este jueves de la estación parisina de Gare de L’Est, una de las más concurridas de la capital francesa, informaron las autoridades.

La gestora ferroviaria SNCF prevé que ninguna partida se realizará desde la Gare de L’Est al menos hasta las 22 horas locales (20 GMT).

Esta estación, la sexta en París en número de pasajeros, viaja a ciudades como Estrasburgo (este de Francia), Stuttgart (Alemania) y Luxemburgo.

Asimismo, se han tenido que suspender varias líneas de cercanías que conectan París con su periferia. EFE

atc/psh