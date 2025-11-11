Un fallo en el sistema de transmisión provoca un apagón general en la República Dominicana

Santo Domingo, 11 nov (EFE).- La República Dominica sufre este martes un apagón nacional, a causa de una avería originada en el sistema de transmisión, lo que está afectando diversos servicios, entre ellos el metro y el teleférico de Santo Domingo.

En un comunicado, la Empresa de Transmisión de Electricidad (ETED) informó de que el servicio de energía eléctrica «está registrando un blackout -apagón- producto de una avería originada en el sistema de transmisión».

La entidad aseguró que se ha desplegado un amplio equipo técnico con miras a restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

La empresa establece que las salidas de las unidades de generación de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) y la Central Eléctrica Quisqueya de esa demarcación originaron el disparo en cascada de las demás plantas de transmisión y generación de electricidad.

En tato, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) informó que a la 1:25 de la tarde, las subestaciones eléctricas que alimentan las líneas 1 y 2 del metro de Santo Domingo, así como la línea 1 del teleférico, quedaron fuera de operación por salida del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), provocando la suspensión inmediata del servicio.

Los usuarios de la línea 1 del teleférico fueron evacuados de forma segura, aseguró en un comunicado.

De igual manera, los usuarios que se encontraban a bordo de los trenes del Metro fueron evacuados sin incidentes. EFE

