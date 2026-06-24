Un fallo en radiocomunicación paralizó durante más de dos horas la red ferroviaria alemana

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Berlín, 24 jun (EFE).- Un fallo en el sistema digital de radiocomunicaciones ferroviaria de Deutsche Bahn paralizó la pasada madrugada durante más de dos horas la red de ferrocarriles de Alemania, causando caos y retrasos en todo el país que solo se dieron por completamente solucionados a primera hora de este miércoles.

Los problemas surgieron a partir de las 22.30 hora local (20.30 GMT) cuando se produjo una avería a nivel nacional en el sistema digital de radiocomunicación ferroviaria GSM-R, lo que llevó a que todos los trenes tuvieran que permanecer temporalmente en sus estaciones o parados en el lugar donde se encontrasen en ese momento.

Deutsche Bahn aseguró que sus técnicos trabajaban intensamente en identificar la causa de la avería, pero ante la prolongación de la interrupción la empresa ferroviaria se vio obligada a repartir vales de hoteles y pagar taxis a los viajeros varados.

Finalmente sobre las 00.50 hora local (22.50 GMT) la compañía informó de que sus informáticos habían podido solucionar el problema y que el tráfico se reanudaría «paso a paso».

Solo a primera hora de este miércoles, a las 06.30 hora local (04.30 GMT), Deutsche Bahn pudo informar de que el tráfico ferroviario se había «reanudado de forma prácticamente normal».

Sin embargo, admitió que «todavía pueden producirse algunas incidencias aisladas».

El sistema digital de radio ferroviaria GSM-R es un medio de comunicación esencial entre los maquinistas y los responsables de la circulación ferroviaria.

Si esta comunicación falla de forma generalizada o deja de ser fiable, el tráfico no puede continuar con normalidad por motivos de seguridad.

El fallo no solo produjo largas colas de pasajeros en los mostradores de información en muchas estaciones de Alemania, como en Bremen o Múnich, sino también quejas de la asociación de empresas privadas de transporte ferroviario de mercancías, que exigió una investigación exhaustiva.

Las compañías privadas de transporte de mercancías compiten con la división de carga de Deutsche Bahn, DB Cargo.

Según la asociación, el momento de la avería tuvo consecuencias especialmente graves, porque gran parte del transporte de mercancías circula durante la noche. EFE

cae/ah

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