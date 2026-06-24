Un fallo técnico mantiene parados a la mitad de los trenes de mercancías en Alemania

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Berlín, 24 jun (EFE).- La mitad de los trenes de mercancías siguen inmovilizados en Alemania como consecuencia de un fallo técnico que durante la madrugada paralizó por dos horas la red de ferrocarriles, según informó la organización del ramo este miércoles.

«Pasarán días hasta que sea posible deshacer este atasco logístico. Esperamos ahora un esclarecimiento completo por parte de Deutsche Bahn», declaró según un comunicado Neele Wesseln, directora de Güterbahnen, que representa a las empresas privadas del transporte de mercancías por vía férrea que compiten con DB Cargo.

Wesseln, que habló de una situación «muy tensa», explicó que los trenes de mercancías se mueven sobre todo de noche, «por eso están especialmente afectados por la disrupción» y añadió que, aunque desde medianoche vuelven a rodar algunos trenes, aproximadamente la mitad de nuestros trenes de mercancías todavía están parados, distribuidos por el país y en las fronteras».

Comparó la situación en la red de ferrocarriles con la de un restaurante demasiado lleno en el que un único camarero debe ahora tomar pedidos, transportar la comida a las mesas y cobrar.

La organización explicó que si un tren se queda parado durante horas, colapsa todo el horario planificado por el que debe llegar a un punto y recoger vagones que deben ir a otro, así como el sistema de turnos de los maquinistas.

También una portavoz del Ministerio de Transportes, Simone Nieke, apuntó este miércoles que Deutsche Bahn debe investigar lo sucedido, aunque señaló que todos los procedimientos de emergencia han funcionado correctamente y que se ha activado el sistema auxiliar que ha permitido que se reanudase gradualmente la circulación.

Además, Nieke afirmó que como parte de los planes de digitalización de la red de ferrocarriles, está previsto sustituir el actual sistema digital de radiocomunicación ferroviaria GSM-R -el origen del fallo técnico sucedido esta madrugada- por otro más moderno a partir de 2030, aproximadamente.

Los problemas surgieron a partir de las 22.30 hora local (20.30 GMT) cuando se produjo una avería a nivel nacional en el sistema GSM-R, lo que llevó a que todos los trenes tuvieran que permanecer parados en el lugar donde se encontraban en ese momento.

Finalmente sobre las 00.50 hora local (22.50 GMT) Deutsche Bahn informó de que sus informáticos habían podido solucionar el problema y que el tráfico se reanudaría «paso a paso».

El sistema digital de radio ferroviaria GSM-R es un medio de comunicación esencial entre los maquinistas y los responsables de la circulación ferroviaria.

Si esta comunicación falla de forma generalizada o deja de ser fiable, el tráfico no puede continuar con normalidad por motivos de seguridad. EFE

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