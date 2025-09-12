The Swiss voice in the world since 1935

Un familiar entregó al supuesto asesino de Charlie Kirk, según las autoridades

Washington, 12 sep (EFE).- Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox.

«Damas y caballeros, lo atrapamos. En la noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado con información de que Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el incidente», dijo Cox en una rueda de prensa. EFE

