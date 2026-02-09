Un festival rescata la tradición del acordeón y la concertina en el centro de Bolivia

La Paz/Cochabamba, 8 feb (EFE).- Un festival de música rescató este domingo la tradición del acordeón y la concertina en la región boliviana de Cochabamba, en el marco de las actividades del Carnaval en el país andino.

Jóvenes y adultos participaron esta jornada con sus propios instrumentos, como requisito principal, para ser parte de la costumbre que esa región en el centro de Bolivia tiene hace décadas.

Con la indumentaria del Carnaval, caracterizada con la camisa blanca, un chaleco negro de tela y un sombrero negro, además de serpentina de colores alrededor del cuello, los participantes ofrecieron al público diferentes coplas carnavaleras, composiciones populares con rimas y contenido picarescos.

Cada concursante participó con dos temas, uno de temática libre y el otro que tenga que ver con el Carnaval y que sea ejecutado y cantado por el participante.

Todos los participantes mostraron su talento con la concertina y con el acordeón, tanto que el ritmo contagió a los asistente al evento que primero acompañaron a los intérpretes con aplausos pero minutos después salieron a bailar en parejas las diferentes canciones como las tradicionales cuecas y bailecitos cochabambinos.

Una mujer que participó en el festival se destacó por su voz y su agilidad para tocar el acordeón y su participación recibió aplausos de las familias que llegaron al lugar del festival.

El jurado calificó el dominio Instrumental, estilo y creatividad, desenvolvimiento en el escenario y la vestimenta, y en las próximas horas se conocerán a los ganadores.

El evento, organizado por la Alcaldía de Cochabamba, se realizó como parte de una feria gastronómica en la que diferentes cocineras prepararon el tradicional puchero, que se elabora con carne de cordero, papa, chuño (papa deshidratada), arroz y repollo, además de peras y duraznos que le dan el dulzor al plato típico.

Decenas de comensales llegaron horas antes para encontrar mesas y deleitarse con uno de los platos típicos del Carnaval de Cochabamba, comida que también se cocina en otras regiones como en La Paz.

La agenda del Carnaval de Cochabamba comenzó con esta actividad y se espera para el 21 de febrero el conocido ‘Corso de corsos», un desfile con danzas folclóricas y también de disfraces que recorre las principales calles de esa ciudad con los personajes y canciones que causaron sensación los últimos meses. EFE

