Un fin de semana trágico para los esquiadores en los Alpes franceses deja seis muertos

2 minutos

Tres esquiadores murieron el domingo en avalanchas en los Alpes franceses tras el deceso de otros tres el sábado cuando estaban fuera de pista, incrementando a seis el balance trágico del fin de semana.

Desde el viernes, Météo-France y la prefectura de Savoie alertaron que el riesgo de alud en casi todos los macizos alpinos era «fuerte» todo el fin de semana y probablemente hasta el martes.

Las autoridades recomendaron «extrema vigilancia» y no aconsejan el ski fuera de pista.

Un esquiador fuera de pista murió a causa de una avalancha este domingo, en Vallorcine, Haute-Savoie (sureste), anunció la gendarmería.

El hombre de 32 años fue arrastrado al terminar la tarde por un alud que lo precipitó contra un árbol sin sepultarlo.

No sobrevivió a sus heridas, según el Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) de Chamonix.

En La Plagne, un esquiador británico de unos 50 años que estaba fuera de las rutas autorizadas fue sepultado esta tarde del domingo por un alud de nieve, según un comunicado de la estación de ski.

En total 52 rescatistas, perros especializados en avalanchas y un helicóptero fueron movilizados, pero requirieron 50 minutos para localizarlo bajo 2,5 metros de nieve y no pudieron reanimarlo.

En Courchevel, un esquiador sepultado por otro alud fue hallado muerto, anunció la estación sin dar más detalles.

Con un riesgo de avalanchas de nivel 4 de un total de 5, según la escala europea de peligro, «el paso de un solo» esquiador puede «desencadenar avalanchas de gran tamaño», advirtió Météo-France.

Otros tres esquiadores que estaban fuera de pista murieron el sábado en avalanchas en los Alpes franceses.

En la estación de esquí de Val-d’Isère, a unos kilómetros de la frontera italiana, dos franceses fueron sepultados bajo 2,5 metros de nieve.

Los rescatistas no pudieron reanimarlos tras encontrarlos, según un comunicado de Val-d’Isère Tourisme.

En la estación de Arêches-Beaufort, a unos 60 kilómetros de Val-d’Isère, dos hombres que estaban fuera de pista fueron arrastrados por otra avalancha. Uno resultó gravemente herido y el otro falleció.

