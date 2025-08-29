Un Flamengo desatado espera ampliar su ventaja al frente de la liga brasileña

3 minutos

São Paulo, 29 ago (EFE).- Un Flamengo en plena racha espera ampliar este domingo ante el Grêmio su ventaja al frente de la liga brasileña, después de protagonizar una goleada histórica el pasado lunes.

El Flamengo comandado por Filipe Luís pasa por su mejor momento en la liga, con cuatro victorias en los últimos cinco partidos, y con una buena dosis de confianza tras golear 8-0 al Vitória, uno de los resultados más abultados en la historia del campeonato.

Estas cifras colocan al club de Río de Janeiro a la cabeza de la liga con 46 puntos, cuatro más que el Palmeiras, el segundo de la tabla, en vísperas de la vigésima segunda jornada.

Para el partido del domingo, que se juega en el Maracaná, Filipe Luís tendrá a su disposición a Pedro, al uruguayo Giorgian de Arrascaeta y al recientemente fichado Samuel Lino, protagonistas de la goleada frente al Vitória.

Aun así, el técnico ya ha avisado a los seguidores del club que quiere alejar «la expectativa» de un resultado similar ante el Grêmio, ya que están «muy lejos» de esa posibilidad.

El ascenso del equipo carioca contrasta con el declive del Grêmio, que sólo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos y va decimocuarto en la tabla.

Para tratar de frenar la caída, el club de Porto Alegre anunció el jueves la contratación del exjugador del Barcelona Artur Melo, si bien es poco probable que el centrocampista se estrene ya este domingo.

Palmeiras, por su parte, se enfrentará el domingo al Corinthians, undécimo de la clasificación, en un derbi paulistano que definirá si el vicelíder se aproxima al Flamengo o si lo deja escapar aún más.

Como el Flamengo, el equipo de São Paulo también viene de cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, la más reciente de las cuales fue un contundente 3-0 frente al Sport, con dos goles del argentino Flaco López, quien es probable que repita como titular tras esa buena actuación.

Por otra parte, el Cruzeiro de Belo Horizonte, tercero en la clasificación con 41 puntos, pero con un partido más que el líder, jugará el sábado contra el São Paulo.

Además, el domingo se espera que Neymar vuelva a campo en el partido que enfrentará al Santos con el Fluminense, después de que la semana pasada le fuera diagnosticado un edema en el muslo.

Será el primer encuentro que disputará el Santos bajo las órdenes del técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, quien fue presentado esta misma semana tras salir del Fortaleza.

– Partidos de la vigésima segunda jornada:

. Sábado: Ceará-Juventude, Botafogo-Bragantino, Cruzeiro-São Paulo.

. Domingo: Flamengo-Grêmio, Santos-Fluminense, Corinthians-Palmeiras, Mirassol-Bahia, Vitória-Atlético Mineiro, Internacional-Fortaleza, Sport-Vasco. EFE

