Un fuerte sismo de magnitud 6,5 sacude el centro en México

Ciudad de México, 2 ene (EFE).- Un sismo de magnitud 6,5 en la escala Richter se registró este viernes en México a las 7.58 hora local (13.58 GMT), según informó el Servicio Sismológico Nacional.

El sismo tuvo su epicentro frente a las costas del sureño estado de Guerrero, en el Pacífico, pero sus efectos se detectaron en varias ciudades del país, incluida la capital mexicana, aunque aún no se reportan daños materiales o pérdidas humanas. EFE

