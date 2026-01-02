Un fuerte sismo de magnitud 6,5 sacude el centro en México

Ciudad de México, 2 ene (EFE).- Un sismo de magnitud 6,5 en la escala de Richter se registró este viernes en México a las 07.58 hora local (13.58 GMT), según ha informado el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El sismo tuvo su epicentro frente a las costas del sureño estado de Guerrero, en el Pacífico, pero sus efectos se detectaron en varias ciudades del país, incluida la capital mexicana, aunque aún no se han notificado daños materiales o pérdidas humanas.

De acuerdo con el SSN, el sismo ha sido considerado «severo» y ha avisado de que se mantienen monitorizadas las zonas donde fue percibido.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado durante su conferencia de prensa matutina que ha hablado con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, “y están citando al Consejo de Protección Civil y hasta ahora parece que no hay daños graves”.

La mandataria ha precisado que, en el caso de la Ciudad de México, en un primer sobrevuelo que han realizado helicópteros como protocolo “se informa que tampoco hay daños”.

Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ha detallado a través de sus redes sociales que el movimiento telúrico se sintió fuerte en varias zonas de Veracruz y que Protección Civil estatal se encuentra evaluando el territorio.

Mientras que la coordinación de Protección Civil estatal ha apuntado que el sismo se percibió en las regiones de Tres Valles, Córdoba, Los Tuxtlas, Xalapa, Orizaba, Huatusco y Coatzacoalcos.

“Al momento no se reportan afectaciones en infraestructura estratégica y las fuerzas de tarea continúan realizando recorridos de verificación de manera coordinada”, ha declarado.EFE

