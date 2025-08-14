The Swiss voice in the world since 1935

Un funcionario acusado de delito grave por lanzar un sándwich a un policía en Washington

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington, 14 ago (EFE).- Un trabajador del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue detenido y enfrenta un delito grave por haber lanzado un sándwich contra un agente federal en Washington.

El suceso coincidió con la orden del presidente, Donald Trump, para que el Gobierno federal tomara el control de la policía de la capital y desplegara la Guardia Nacional para combatir la criminalidad en la ciudad.

Según imágenes difundidas en redes sociales, Sean Charles Dunn, de 37 años, se encaró el domingo por la noche, en una zona de bares de la capital, contra un grupo de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a gritos de «fascistas» y lanzó un sándwich que golpeó a uno de ellos en el pecho.

«Si tocas a cualquier agente del orden público, iremos tras de ti», declaró este jueves en redes sociales la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, al hacerse eco de la noticia.

Bondi anunció que el hombre fue despedido del Departamento de Justicia y está «acusado de un delito grave».

Para la fiscal, el hecho de que Dunn trabajara en el Departamento de Justicia es un ejemplo de la existencia del «Estado profundo», un supuesto grupo de funcionarios que se estarían resistiendo a aplicar las políticas del nuevo Gobierno de Donald Trump.

«No trabajarás en esta Administración si le faltas el respeto a nuestro gobierno y a las fuerzas del orden», apuntó Bondi.

Desde que el Gobierno de Trump asumió el lunes las tareas de seguridad en Washington, cientos de agentes federales patrullan por las calles de la capital y han establecido controles de tráfico en diferentes puntos de la ciudad. EFE

er/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
1 Me gusta
6 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
7 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR