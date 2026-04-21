Un funcionario británico denuncia presiones para aprobar el nombramiento del diplomático vinculado a Epstein

afp_tickers

2 minutos

El gobierno británico ejerció «presión» sobre funcionarios para que aprobaran el nombramiento de Peter Mandelson, vinculado al fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, como embajador en Washington, declaró el martes un asesor del Ministerio de Exteriores, despedido por este caso.

La oficina del primer ministro, el laborista Keir Starmer, tenía una «actitud desdeñosa» hacia el proceso de verificación de seguridad de su candidato a embajador en Estados Unidos, afirmó Olly Robbins, asesor del Foreign Office, al frente de los servicios diplomáticos y cesado la semana pasada.

La presión sobre Starmer creció desde el viernes con llamamientos a su dimisión, al ser acusado de haber mentido tras la aparición de nuevas revelaciones sobre el proceso de nombramiento de Mandelson como embajador.

Un portavoz del primer ministro negó el martes que hubiera habido cualquier presión por parte de Downing Street en el proceso.

«Hay una diferencia entre preguntar en qué punto se encuentra un proceso de nombramiento y la idea de ejercer presión», declaró el portavoz, añadiendo que Robbins había reconocido durante su comparecencia que el procedimiento se había respetado.

«Olly Robbins es un hombre íntegro y profesional», pero «cometió un error de juicio», insistió el martes Keir Starmer, durante un consejo de gobierno, según el acta publicada por la oficina del primer ministro.

Starmer ha sido cuestionado desde hace meses debido a su decisión de nombrar a Mandelson, al que destituyó en septiembre tras acusarlo de haber «mentido de manera reiterada» sobre sus vínculos con Epstein.

El diario The Guardian reveló el jueves que el Ministerio de Relaciones Exteriores había habilitado a Mandelson para ese puesto a principios de 2025 pese a un dictamen desfavorable del organismo encargado de verificar sus antecedentes.

Tras esta información, Starmer destituyó el viernes a Robbins, que compareció el martes ante un comité parlamentario de supervisión.

Según Robbins, Downing Street ejerció «presión constante» para aprobar al desacreditado peso pesado laborista para el cargo en Washington.

El objetivo era que Peter Mandelson ocupara su puesto en Washington «lo antes posible» para que pudiera asistir a la investidura de Donald Trump el 20 de enero de 2025, dijo Robbins, y añadió que Starmer «había anunciado que Mandelson era su candidato».

psr/pb/pc