Un gazatí muerto en una acción del Ejército israelí en el centro de Gaza

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Gaza, 18 jun (EFE).- Un hombre resultó muerto este jueves en una acción del ejército israelí en la calle Salah al Din a la altura del centro de la Franja de Gaza, informaron fuentes del Hospital gazatí de Al Awda.

Este miércoles, otra tres personas murieron en un bombardeo del Ejército israelí contra un vehículo en el centro de la ciudad de Gaza, informó en un comunicado el servicio de emergencias de Defensa Civil del enclave.

La cifra de gazatíes muertos en ataques israelíes durante el alto el fuego (en vigor desde octubre de 2025) superó este miércoles los 1.000, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el grupo islamista palestino Hamás.

En total son más de 73.000 los fallecidos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra la Franja en represalia por el ataque de las milicias del enclave, lideradas por Hamás, contra territorio israelí, en el que murieron 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas. EFE

aa-mt/fpa