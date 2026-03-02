Un general de la Guardia Revolucionaria iraní amenaza con atacar a petroleros en Ormuz

1 minuto

Teherán, 3 mar (EFE).- El general de la Guardia Revolucionaria iraní, Ebrahim Yabari, advirtió de que prenderán fuego a cualquier barco que trate que intente cruzar el estrecho de Ormuz, el estratégico cruce por donde pasa el 20 por ciento del crudo mundial.

«Prenderemos fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz», aseguró el general de brigada en una entrevista en la televisión estatal iraní. EFE

