Un general de la Guardia Revolucionaria iraní dice que no dejarán pasar petróleo por Ormuz

1 minuto

Teherán, 3 mar (EFE).- Un general de la Guardia Revolucionaria iraní advirtió este lunes de que no dejarán pasar «ni una gota de petróleo» por el estrecho de Ormuz y de que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar por esa vía estratégica.

«Prenderemos fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz», aseguró el general de brigada, Ebrahim Yabari, en una entrevista en la televisión estatal iraní acerca del estratégico paso por donde transita el 20 por ciento del crudo mundial,

«No permitiremos que ni una sola gota de petróleo salga de la región», continuó el alto cargo del cuerpo militar de élite iraní.

Horas antes, la Guardia Revolucionaria afirmó que había atacado a un petrolero, identificado como ‘Athens Nova’, «aliado de Estados Unidos», en el estrecho de Ormuz, que ardió al ser alcanzado por dos drones según esa información.

En la duodécima oleada de ataques a objetivos estadounidenses, Irán lanzó ataques con 26 drones y 5 misiles balísticos a Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y el estrecho de Ormuz, según informó la Guardia Revolucionaria en su cuenta de Telegram.

Dos de estos drones impactaron, según la Guardia Revolucionaria, en este petrolero en el estrecho de Ormuz, aunque se desconoce el alcance de los daños. EFE

ash-jlr/rcf