Un gol de Matheus Uribe le da la victoria al Atlético Nacional ante el América de Cali

2 minutos

Bogotá, 20 nov (EFE).- Una anotación del experimentado centrocampista Matheus Uribe le dio este jueves la victoria por 1-0 al Atlético Nacional sobre el América de Cali en el debut del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana, un juego disputado en el estadio Atanasio Giradot de Medellín.

Los Verdolagas, dirigidos por Diego Arias, ratificaron su favoritismo y superaron de principio a fin a su rival, que llegó poco a la portería contraria y no encuentra desde hace varias semanas su mejor nivel deportivo.

Los anfitriones hallaron en el juvenil Juan Rengifo y en el atacante Alfredo Morelos a sus jugadores más peligrosos, pero no tuvieron suerte de cara al arco.

En ese contexto, los centrales americanos, Nicolás Hernández y Andrés Mosquera, se hicieron fuertes y defendieron el cero en su puerta.

Sin embargo, el tanto de los locales llegó al minuto 73 cuando el extremo Marlos Moreno, que había entrado a la cancha un minuto antes en reemplazo de Edwin Cardona, mandó un centro preciso que Uribe, llegando desde atrás, cabeceó para vencer la resistencia del portero americano Jorge Soto y darle la victoria al Atlético Nacional.

Junior sorprende al Medellín

El Junior sorprendió el miércoles al Deportivo Independiente Medellín (DIM) y lo derrotó por 1-0 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, con lo que el Tiburón comparte el liderato del Grupo A con el Atlético Nacional.

Los anfitriones, dirigidos por Alfredo Arias, abrieron el marcador al minuto 35 en una buena jugada colectiva en la que el lateral Yeison Suárez mandó un centro rastrero para el volante Yimmi Chará, que sacó un flojo remate que le quedó a su compañero Didier Moreno, que solo tuvo que tocar el balón para mandarlo al fondo y celebrar.

En los partidos del Grupo B, el Deportes Tolima se impuso por 0-1 a Fortaleza en Bogotá y el Atlético Bucaramanga, que jugó todo el segundo tiempo con 10 por la expulsión del centrocampista Gustavo Charrupí, le ganó por 1-0 al Independiente Santa Fe.

En la próxima jornada del Grupo B, programada para el sábado, el Santa Fe recibirá a Fortaleza, mientras Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga se enfrentarán por el liderato.

Los partidos del Grupo A, entre tanto, se disputarán el domingo. Independiente Medellín y Atlético Nacional disputarán el ‘clásico paisa’ y América jugará frente al Junior en Cali. EFE

