Un gol del colombiano Blanco rescata empate de Manta ante Orense en Ecuador

Quito, 9 mar (EFE).- El Manta rescató este lunes un empate 1-1 de visitante ante Orense gracias a un gol de penalti del colombiano Jean Carlos Blanco en el cierre de la tercera fecha de la liga ecuatoriana, liderada por el campeón defensor Independiente del Valle.

Blanco convirtió al minuto 59 el segundo penalti a favor del Manta, después de que el portero de Orense, Rolando Silva, detuviera un tiro desde los once metros al ecuatoriano Jostin Alman en la última acción del primer tiempo.

Si bien Orense se adelantó con un gol de Ángel Mena al minuto 49, no logró salir del mal momento que atraviesa en el fútbol local tras la renuncia, el viernes pasado, de su entrenador, el argentino Raúl Antuña, luego de la reciente eliminación en la Copa Sudamericana a manos de Macará.

Para empeorar la situación, el equipo sufrió la expulsión del defensa argentino Alan Lorenzo al minuto 58.

Tras la tercera fecha de la Liga Pro, Independiente del Valle alcanzó el primer puesto de la tabla con 9 puntos, seguido por Libertad y Delfín, con 7 unidades cada uno.

Deportivo Cuenca y Barcelona suman 6 puntos, mientras que Liga Deportiva Universitaria de Quito, que se perfilaba como favorito para disputar el liderato con el cuadro del Valle, quedó en el octavo lugar con 3 puntos, producto de un triunfo y dos derrotas consecutivas.

La tabla de goleadores comenzó a ser dominada por los argentinos Darío Benedetto, de Barcelona, y Franco Ayunta, de Delfín; por el boliviano Bruno Miranda, del Aucas; y por los ecuatorianos Aron Rodríguez, del Independiente del Valle, y Mauricio Cagua, de Técnico Universitario, con dos goles cada uno. EFE

