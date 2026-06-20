Un gol en el último minuto de Gorzelany da la victoria a Argentina sobre Bélgica (2-3)

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Redacción deportes, 20 jun (EFE).- Un tanto en el último minuto de Agustina Gorzelany permitió a Argentina superar a Bélgica a domicilio en el Belfius Hockey Arena (2-3) y mantener su buena racha en la Pro Liga.

Julieta Jankunas, en el primer cuarto, y la propia Gorzelany en el tercero, parecieron encarrilar la victoria de ‘Las Leonas’, pero Bélgica, segunda en la clasificación general, demostró su poderío y capacidad de reacción. En seis minutos igualó el partido con dianas de Famke van Heel y de Charlotte Englebert con poco más de tres minutos por jugarse.

Pese al mazazo de la reacción del conjunto local, Argentina no se desmoronó y expuso su resiliencia. Tras una serie de penaltis-córner, en el último, a falta de 52 segundos, Gorzelany acertó con la portería rival y selló un magnífico 2-3.

El cuadro albiceleste se enfrentará este domingo a China en el último partido en territorio belga, antes de trasladarse a Lee Valley, en los alrededores de Londres, para la siguiente etapa, en la que se medirá a España e Inglaterra. EFE

jap/cmm