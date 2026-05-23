Un gran incendio consume una fábrica de plásticos en el este de Lima

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Lima, 22 may (EFE).- Un gran incendio se originó este viernes en una fábrica de plásticos en el distrito de Ate, en el este de Lima, al que acudieron 28 unidades de bomberos y varias ambulancias para controlar la emergencia, pues cerca del foco del fuego hay una gasolinera.

El incendio generó llamativas columnas de humo negro que eran visibles desde varios kilómetros de distancia y los vecinos alertaron que se escucharon pequeñas explosiones dentro de la fábrica.

La Municipalidad de Lima informó en redes sociales que el siniestro afecta aproximadamente 900 metros cuadrados de una fábrica de mantas, ubicada cerca de una gasolinera y colindante con otros establecimientos industriales.

El jefe de bomberos del centro de Lima, Marco Pajuelo, aclaró en medios locales que el fuego está controlado pero todavía no extinguido y señaló que hasta el momento no hay heridos en la emergencia.

Agregó que junto al incendio había un patio de una empresa de transportes que ayudó a los más de 90 bomberos a apagar el fuego e indicó que utilizaron imágenes térmicas tomadas por drones para localizar los numerosos focos del incendio.

También comentó que según las primeras informaciones, la fábrica no contaba con los permisos necesarios, pero señaló que se tendrá que determinar en las investigaciones posteriores.

Medios locales dieron distintas versiones del tipo de fábrica accidentada, desde productora de plásticos, a fabricante de maletas y mantas.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó en sus redes sociales que desplegaron de inmediato a su equipo de fiscalización al lugar de los hechos para verificar la seguridad de dos establecimientos de hidrocarburos cercanos y verificó que la empresa eléctrica cortó el suministro como medida de seguridad. EFE

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