Un gran incendio destruye un almacén de productos químicos en Perú

Lima, 12 feb (EFE).- Un gran incendio se desató este jueves en un almacén de productos químicos, que al parecer no contaba con permisos de funcionamiento, en el distrito de Lurigancho-Chosica, en el este de Lima, lo que obligó a la intervención de más de 24 unidades y 120 efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Perú.

El siniestro se reportó en el centro poblado de Huachipa, ubicado en una gran zona campestre en la que también se encuentran fábricas, hacia las 10:00 hora local (15:00 GMT), y paulatinamente alcanzó grandes proporciones, con explosiones generadas por los productos químicos que había en el lugar.

Los bomberos señalaron en sus redes sociales que el incendio era de ‘código 3’, que implica una emergencia de grandes proporciones e informaron que el combate de las llamas estaba «en desarrollo».

Al respecto, la alcaldesa de Huachipa, Jacqueline Cartolín, declaró a la emisora RPP que la propagación del fuego ya ha sido controlado, pero aún deben mantenerse las labores para extinguirlas totalmente.

Cartolín dijo que el local, al parecer, era usado como un almacén de productos químicos en aerosol y que en su jurisdicción es difícil controlar que se establezcan almacenes por la gran extensión de los predios privados.

Hasta el momento, la Dirección de Salud (Diris) de Lima Este ha señalado que no se han reportado fallecidos ni heridos, aunque el comandante de los bomberos en la emergencia declaró que se ha atendido a cuatro personas afectadas por la densa humareda en la zona y los especialistas aún no pueden ingresar al local. EFE

