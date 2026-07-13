Un grave accidente vial en México deja 10 muertos

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Al menos diez personas murieron el domingo, entre ellas dos menores de edad, en el estado mexicano de Jalisco, en el choque de un camión de carga contra otros vehículos que se habían accidentado previamente.

Este tipo de siniestros carreteros mortales son frecuentes en este país y usualmente involucran a camiones pesados. Las causas principales son el mal estado de los vehículos, la imprudencia o el cansancio de los conductores.

El incidente se registró a la altura de Hostotipaquillo, una localidad en Jalisco en la carretera que conduce al vecino Nayarit. El camión arrolló a una cuadrilla de asistencia que operaba en la vía para atender el incidente anterior.

Entre los 10 fallecidos hay dos menores de edad, reportó Protección Civil de Jalisco, que contabilizó también 10 lesionados.

Dos de los heridos son agentes de la Guardia Nacional reportados en «estado grave» y cuatro más con lesiones leves tienen nacionalidad estadounidense.

Dos camiones de carga habían chocado antes en ese punto y uno de ellos ya había sido retirado. En pleno momento del auxilio vial, el tercer vehículo pesado impactó en la escena y provocó «un accidente de mayor magnitud», informó Protección Civil de Nayarit.

Tres automóviles particulares y dos unidades de carga se incendiaron. Una patrulla de la Guardia Nacional, encargada de brindar seguridad en las carreteras de México, también resultó dañada.

Una larga columna de humo y llamas se observaba en la zona del choque, junto con fragmentos metálicos de los vehículos involucrados, de acuerdo con una fotografía difundida por la Guardia Nacional.

El canal TV Azteca difundió escenas del camión destrozado, con su caja calcinada todavía humeando.

Imágenes divulgadas por el gobierno de Nayarit muestran un auto despedazado y un vehículo de carga cuyo contenido fue reducido a cenizas.

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