Un grave incendio se propaga en un edificio de viviendas en Nueva York

1 minuto

Nueva York, 9 nov (EFE).- Un grave incendio se propaga por un edificio de apartamentos del barrio Upper West Side en Manhattan, en Nueva York, del que ha dañado la parte superior de la estructura, informó este martes el Departamento de Bomberos de la ciudad (FDNY).

El fuego se inició alrededor de las 8:20 de la mañana hora local (13:20 GMT) en un edificio de seis plantas con unas 40 viviendas que se ubica en la calle 107 con Amsterdam Avenue, según el FDYN. EFE

