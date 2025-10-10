Un grupo alemán de extrema izquierda reivindica quema de palacio de linaje aristocrático

Berlín, 10 oct (EFE).- Un grupo de extrema izquierda autodenominado Comando Georg Elser reivindicó este viernes la quema de un palacio de la Casa Principesca Thurn y Taxis, que ardió hasta los cimientos en Ratisbona, en el sur del país, esta semana.

«Varios artefactos incendiarios condujeron a la destrucción total del palacio», aseguró el comunicado difundido en la plataforma izquierdista Indymedia.

Los supuestos perpetradores del incendio, que tomaron su nombre del autor de un atentado frustrado contra Hitler, argumentaron que la familia Thurn y Taxis «representa desde hace siglos la monarquía, el desprecio a la humanidad y la sociedad de clases».

En concreto, el ataque se dirige contra Gloria, princesa viuda de Thurn y Taxis, icono de la «conexión entre las partes más reaccionarias de la clase dominante» y parte de la burguesía que en Alemania y en el mundo «fomenta al fascismo que retorna».

El comunicado acusó a la aristócrata y empresaria de mantener lazos con figuras de la extrema derecha como el estadounidense Steve Bannon, el primer ministro húngaro Viktor Orbán o los líderes de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) Alice Weidel, además de oponerse al derecho al aborto.

«Si no pones fin a tu incitación al odio que desprecia al ser humano, la próxima vez no se quemará solo tu club de golf», amenazó el grupo a la princesa.

Una portavoz de la Policía de Ratisbona confirmó al diario Bild que las autoridades tienen conocimiento del manifiesto y están verificando su autenticidad. Por el momento no descartan que el incendio pudiera haber sido provocado o que se debiera a una negligencia.

El palacio ardió en la noche del 5 al 6 de octubre.

Construido en 1813 por la familia aristocrática, desde 1969 albergaba un club de golf y un restaurante de lujo, además de poder ser alquilado para eventos. EFE

