Un grupo anónimo reivindica el incendio de una fábrica de asfalto al norte de Berlín

2 minutos

Berlín, 13 mar (EFE).- Un grupo anónimo ha reivindicado en la plataforma de extrema izquierda Indymedia el incendio deliberado de la fábrica de asfalto de la empresa francesa EUROVIA cerca de Wandlitz, una treintena de kilómetros al norte de Berlín, que ha obligado a suspender temporalmente el funcionamiento de la planta.

«La empresa representa todo lo que despreciamos y lo que convierte este mundo en un lugar lleno de opresión, sufrimiento y miseria: autovías, aeropuertos, presas, prisiones (de deportación), plantas nucleares, maquinaria bélica, oleoductos y gasoductos, minería, etc.», afirma el comunicado del grupo.

Los firmantes anónimos acusaron al grupo VINCI, propietario de EUROVIA, de lucrarse con las energías fósiles y construir reactores nucleares, así como de ser un «pilar» de la infraestructura de transporte global que hace posible la supervivencia del sistema capitalista.

En la noche del 10 al 11 de marzo, elegida con ocasión del decimoquinto aniversario de la catástrofe de Fukushima, los presuntos autores colocaron media docena de artefactos incendiarios en diversos puntos de las cintas transportadoras y del cableado de la planta, de acuerdo con la nota.

Según un comunicado del municipio de Wandlitz, una cincuentena de bomberos participaron en las labores de extinción del incendio, que no provocó heridos. La policía ya ha iniciado la investigación de los hechos.

De acuerdo con la página web de EUROVIA, la fábrica permanece cerrada de forma temporal y se están llevando a cabo labores de reparación. Según dijo un portavoz a la cadena regional RBB, la producción no se reanudará hasta el próximo 23 de marzo.

Los hechos se produjeron pocos meses después de que un colectivo autodenominado ‘Grupo Volcán’ reivindicase un sabotaje de cables en el sudoeste de Berlín que a principios de año dejó a decenas de miles de personas sin electricidad durante días, a temperaturas bajo cero.

En los alrededores de la capital alemana se han producido una y otra vez atentados contra infraestructuras -incluida la gigafactoría de coches eléctricos Tesla en Grünheide- , reivindicados por diversos grupúsculos de extrema izquierda, sin que la policía haya conseguido hasta ahora identificar a los responsables. EFE

cph/egw/agf