Un grupo armado extorsiona al 95 % del turismo colombiano de Santa Marta, según un informe

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Bogotá, 6 jul (EFE).- Cerca del 95 % de los prestadores de servicios de uno de los principales corredores turísticos del Caribe colombiano pagan extorsiones a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), un grupo armado que, según un informe divulgado este lunes, consolidó un sistema de control social y territorial sobre buena parte de esa zona vacacional.

El informe ‘Control total: Gobernanza criminal de las ACSN y estado actual del proceso de conversaciones’ de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) señaló que este grupo armado, con presencia principalmente en el corredor caribeño entre Santa Marta (Magdalena) y Palomino (La Guajira), se basa en el arraigo territorial, redes familiares y mecanismos de regulación de la vida cotidiana, especialmente en las zonas rurales donde la presencia del Estado es limitada.

En esos lugares, agregó la FIP, el grupo es percibido como el principal regulador del orden, al imponer normas de convivencia y castigar conductas consideradas contrarias a sus reglas mediante amenazas, trabajos forzados, desplazamientos e incluso homicidios.

La FIP aseguró que una de las principales fuentes de financiación del grupo es la extorsión, que, según distintas fuentes consultadas para el informe, les genera entre 6.000 y 7.000 millones de pesos (entre 1,8 y 2,1 millones de dólares) mensuales.

Turismo afectado

El estudio destaca el impacto de esa práctica sobre el turismo, una de las principales actividades económicas de Santa Marta, pues es la octava ciudad de Colombia, que aumentó un 19 % la presencia de turistas en 2025.

En el corredor que conecta Santa Marta con el Parque Nacional Natural Tayrona, Buritaca y Palomino, las ACSN cobran extorsiones a cerca del 95 % de hoteles, restaurantes, operadores turísticos, comerciantes, transportadores y otros prestadores de servicios.

«Por ejemplo, el sector hotelero debe entregar dinero por cada turista y también se ha llegado a cobrar ‘matrículas’ para la apertura de nuevos establecimientos comerciales», apuntó el informe.

Quienes se niegan a pagar pueden enfrentar amenazas, cierres forzados de negocios o asesinatos, según el reporte.

Control del narcotráfico

Además de las extorsiones, la organización obtiene recursos del narcotráfico, aprovechando su control sobre corredores que conectan el interior del país con las costas de los departamentos de Magdalena y La Guajira, utilizadas para la salida de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

«Otra de sus rentas ha sido la comisión a la venta y tráfico del combustible ilegal, la comisión al tránsito de coca por sus áreas de influencia; la comisión por actividades de microtráfico y, sobre todo, a las rutas de narcotráfico de cocaína proveniente del sur de Bolívar, Magdalena Medio y el Catatumbo», aclaró la FIP.

Pese a los acercamientos durante el Gobierno del presidente colombiano saliente, Gustavo Petro, las ACSN fortalecieron su control territorial mientras avanzaban los contactos con el Ejecutivo, dijo el informe, que añadió que el proceso de conversaciones quedó congelado, por lo que corresponderá al nuevo Gobierno definir si mantiene o no ese canal de diálogo.

El estudio señaló que las ACSN, consideradas desde agosto de 2025 como un Grupo Armado Organizado (GAO), cuentan con 594 integrantes, de los cuales 334 pertenecen al componente armado y 260 a redes de apoyo, aunque otras fuentes citadas por la FIP estiman que la organización podría tener entre 800 y 1.000 miembros. EFE

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