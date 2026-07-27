Un grupo armado reivindica un ataque contra un puesto de control talibán en Afganistán

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Kabul, 27 jul (EFE).- Un grupo de la oposición armada reivindicó este lunes un ataque perpetrado el sábado por la noche contra un puesto de control en el norte de Afganistán, y afirmó haber causado bajas a las fuerzas de seguridad, en medio de versiones cruzadas con el Gobierno talibán, que confirmó el incidente pero negó cualquier pérdida en sus filas.

«Sí, algunas personas armadas atacaron y dispararon cohetes contra un puesto de control en el distrito de Andarab, pero no hubo bajas y los atacantes huyeron», indicó a EFE un funcionario del Gobierno talibán bajo condición de anonimato.

El grupo opositor, que se hace llamar Frente de la Libertad de Afganistán (AFF, por sus siglas en inglés), señaló por su parte en una publicación en X que había «lanzado un ataque ofensivo contra un puesto de control de terroristas talibanes en la provincia de Baghlan».

«Los intensos combates entre los combatientes del Frente de Libertad y los terroristas talibanes continuaron durante más de una hora», señaló el AFF.

Los funcionarios talibanes, sin embargo, rechazaron la afirmación de que hubiera un intercambio de armas pesadas durante el enfrentamiento.

El AFF también afirmó que su ataque causó bajas a las fuerzas de seguridad talibanes, «sin embargo, el número exacto de milicianos talibanes muertos o heridos aún no ha sido confirmado», admitió el grupo.

«No diré nada sobre las bajas, por distintos motivos, pero hubo disparos de armas pesadas y ligeras», relató a EFE Abdul Razaq, un residente de la aldea de Kasa Dara en el distrito de Andarab.

Por separado, otra fuente dentro del Gobierno talibán declaró a EFE que también se habían producido enfrentamientos en el distrito de Zebak, en la provincia nororiental afgana de Badakhshan, en los últimos días, sin proporcionar más detalles.

El ataque reportado se produce en medio de un aparente aumento de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad talibanes y los grupos de la oposición armada en las últimas semanas.

El pasado día 16, un grupo armado recién formado que se hace llamar Sepahiyan-e Mihan (Soldados de la Patria) capturó brevemente la sede del distrito de Yaftal, en la provincia de Badakhshan, durante varias horas, marcando el primer caso de un grupo de la oposición armada que toma el control de una sede de distrito desde que los talibanes regresaron al poder en Kabul en agosto de 2021. EFE

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