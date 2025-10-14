Un grupo de 18 presos se fuga de una comisaría policial colombiana tras romper una pared

Bogotá, 14 oct (EFE).- Dieciocho presos, detenidos en la comisaría policial del municipio colombiano de Apartadó (noroeste), se fugaron tras romper una pared de ese centro de reclusión, y de ellos uno ya fue recapturado, informaron este martes las autoridades.

Estas personas se fugaron a las 2:30 de la madrugada cuando estaban privadas de la libertad en la sala de retenidos de la comisaría de Apartadó, municipio ubicado en el departamento de Antioquia, informó el comandante del departamento de Policía de la región del Urabá, coronel Jovanni Cepeda.

«Gracias a la rápida reacción de los uniformados, se logró la recaptura de uno de los prófugos. Desde ese momento hemos dispuesto de todas las capacidades en recopilar información que permita ubicar y recapturar a las personas que dieron a la fuga», expresó el jefe policial.

Cepeda señaló además que fue abierta una investigación disciplinaria para «esclarecer los hechos ocurridos» y las autoridades están ofreciendo hasta cinco millones de pesos (unos 1.270 dólares) por información sobre las personas que se escaparon de la comisaría. EFE

