Un grupo de 200 migrantes llega a Venezuela en un avión estadounidense procedente de Texas

Caracas, 27 ago (EFE).- Un total de 200 migrantes llegaron este miércoles a Venezuela en un avión estadounidense que salió de Texas, informó el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

A través de su canal de Telegram, detalló que, del total de retornados, hay 157 hombres, 42 mujeres y un niño, quienes llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira (norte), que sirve a Caracas, en un avión de la aerolínea estadounidense Eastern Airlines.

El programa de Gobierno indicó que este vuelo es el número 62 del año, luego de que en enero pasado Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieran un acuerdo de deportación, tras el cual ha aumentado la frecuencia de viajes para llevar a migrantes de regreso a Venezuela.

El pasado viernes, un grupo de 184 venezolanos retornó a su país en un vuelo procedente de la ciudad de Harlingen, ubicada también en Texas, informó entonces la Administración de Nicolás Maduro.

A través de Telegram, la Gran Misión Vuelta a la Patria indicó que a bordo de la aeronave viajaban 144 hombres, 18 mujeres, 12 niñas y 10 niños.

Desde principios de año, han retornado a Venezuela más de 10.000 migrantes, según cifras oficiales.

El chavismo argumenta que estos viajes son gestionados por el programa Gran Misión Vuelta a la Patria, que también promueve el regreso voluntario de connacionales desde otros países de la región.EFE

