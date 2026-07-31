Un grupo de 67 ecuatorianos vuelven a España a trabajar con programa de migración circular

Compartir

1 minuto

Quito, 30 jul (EFE).- Un grupo de 67 ecuatorianos regresarán a España a trabajar con contratos temporales como parte del programa de migración circular que ambos países mantienen activo, según anunció este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador.

Este conjunto de trabajadores partirá el próximo 8 de agosto para ser contratado en labores agrícolas temporales en la provincia de Almería.

«Cada contrato representa una oportunidad de empleo digno, con derechos garantizados y una alternativa segura, ordenada y regular frente a la migración irregular», señaló la Cancillería ecuatoriana en redes.

El canciller ecuatoriano, Roberto Kury, reconoció el esfuerzo de los trabajadores que participarán en esta segunda experiencia para ellos dentro del programa, que les permitirá desempeñar labores temporales en España y regresar posteriormente a Ecuador.

Según la Cancillería, la gestión conjunta con la Embajada de España en Ecuador ha facilitado durante 2026 un total de 793 oportunidades de empleo temporal para trabajadores ecuatorianos.

Además, y según datos del Ministerio de Trabajo del pasado mes de junio, desde enero 2024 a junio 2026, un total de 1.001 ecuatorianos han accedido a oportunidades laborales en el exterior a través de esta iniciativa, «que garantiza procesos transparentes y acompañamiento integral en cada etapa de su movilidad laboral».

Ese mes, Ecuador envió 44 socorristas del país andino para cubrir plazas de empleo temporal durante cinco meses en las Islas Baleares. EFE

af/fgg/jrh