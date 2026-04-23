Un grupo de hombres armados ataca una mina de cobre y oro en Pakistán

2 minutos

Islamabad, 23 abr (EFE).- Un grupo de hombres armados atacó una instalación del consorcio minero privado National Resources Limited (NRL) en la conflictiva provincia de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas mortales.

El ataque tuvo lugar en torno a las 17:45 hora local (12:45 GMT) del martes en el área de Darigwan, dentro del distrito de Chagai, cuando «delincuentes no identificados» irrumpieron en el complejo industrial, informó en un comunicado la propia empresa.

Un oficial de policía del centro de control de la capital provincial, Muhammad Ramzan, detalló a EFE este jueves que se trataba de un grupo de «hombres armados», aunque precisó que por ahora «no disponen de más detalles sobre el asalto».

La empresa informó de que las fuerzas de seguridad, incluido el Cuerpo de la Frontera, respondieron con rapidez y han asegurado la zona. «Actualmente se está llevando a cabo una operación de limpieza y barrido para garantizar la seguridad del personal y los activos», indicó el comunicado.

Baluchistán, escenario de una insurgencia independentista desde hace décadas, es la provincia más grande y rica en recursos naturales de Pakistán, especialmente en gas y minerales.

Grupos armados de etnia baluche exigen la independencia o una mayor autonomía, acusando al Gobierno de Islamabad de explotar sus riquezas mientras margina a la población local.

El consorcio NRL tiene una licencia de exploración de cobre y oro en la región en una extensión de kilómetros.

Como respuesta a las críticas por la gestión centralizada de los recursos, la compañía minera subrayó que más del 90 % de la fuerza laboral en la planta de Darigwan está compuesta por ciudadanos locales de Baluchistán.

La violencia se ha intensificado en los últimos años debido a la oposición de estos grupos a los multimillonarios proyectos de inversión de China en la región, en particular el Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), que consideran una forma de «colonialismo económico». EFE

aa-mtv/eel/ah