Un grupo de inmigrantes, bloqueado en un buque en el Mediterráneo desde hace cinco días

Roma, 31 dic (EFE).- Un grupo de 108 inmigrantes sestán bloqueados a bordo del buque que los rescató en el Mediterráneo central, en aguas entre Túnez y la isla italiana de Lampedusa (sur), y algunos llevan en esta situación cinco días sin que ningún país del entorno haya aceptado por el momento recibirlos en sus puertos.

Todos ellos esperan conocer su destino a bordo del buque comercial ‘Maridive 703’, que asiste a las plataformas petrolíferas de las costas norteafricanas y navega esta zona migratoria mediterránea.

En la mañana del 26 de diciembre rescató a 34 inmigrantes en aguas de competencia (SAR) de Malta, mientras que ayer martes interceptó otro bote cargado de personas, según reporta ‘Alarm Phone’, una plataforma que recibe las peticiones de auxilio de estas pateras.

En el segundo rescate se confirmaron dos muertos y varios heridos, según las mismas fuentes.

En total, actualmente 108 inmigrantes, entre ellos al menos tres niños, se encuentran alojados a bordo del buque ‘Maridive’ a la espera de ser trasladados a tierra.

Varias organizaciones humanitarias han urgido a acogerlos a las autoridades de los países europeos más próximos, Italia y Malta, para acabar con una situación que ven «inhumana» en plena Navidad, en el último día del año.

La ONG Sea Watch, que patrulla esta parte del Mediterráneo para evitar eventuales naufragios, ha apuntado directamente a La Valeta ya que el rescate se produjo en su zona SAR.

«Esta es una emergencia médica. El salvamento tuvo lugar en el área de búsqueda y rescate maltesa por lo que es de Malta la responsabilidad de actuar inmediatamente», sostuvo en la red X.

También la organización ‘Mediterranea Saving Humans’ ha emplazado a las autoridades de Malta e Italia a «cumplir con su deber» de dar un puerto a estas personas, ya que a su juicio Túnez no es seguro.

No es la primera vez que este tipo de petroleras se hallan en una situación así y en 2019 un total de 75 inmigrantes, la mayoría de Bangladés, pasaron 18 días a bordo del ‘Maridive 601’ y solo fueron desembarcados en Túnez tras aceptar su repatriación voluntaria.

El Mediterráneo central sigue siendo la ruta migratoria más letal del mundo y en sus aguas desde el 2014 han muerto o desaparecido unas 33.220 personas, según las estadísticas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas.

El 2025 ha sido el año con menos muertes de la última década y en Italia, meta europea de los inmigrantes que zarpan desde el litoral africano, se ha contenido la cifra de desembarcos.

A lo largo de este año, según los datos actualizados hoy por el Ministerio del Interior, han llegado a las costas italianas 66.296 inmigrantes, en línea con los 66.617 de 2024, pero esos son muchos menos de los 157.651 de todo el 2023.

No obstante, en estas últimas horas del año se han registrado seis desembarcos en la isla de Lampedusa, el enclave italiano más al sur, frente a Túnez, con la llegada de 265 inmigrantes rescatados por los guardacostas italianos tras haber zarpado de la cercana Libia. EFE

