Un grupo disidente anti-Putin incendia decenas de locomotoras dentro de Rusia, según Kiev

Kiev, 6 nov (EFE).- Un grupo disidente ruso contrario al Kremlin quemó decenas de locomotoras que Rusiapuede estar utilizando para transportar armas, munición y otros tipos de material a las tropas rusas en el frente, según dijo en un comunicado la inteligencia militar ucraniana (GUR).

La organización lleva por nombre ‘Libertad para Rusia’. Según el GUR ucraniano ha estado activo en territorio ruso desde el comienzo de la guerra y es “uno de los mayores y más efectivos movimientos de resistencia” contra el Kremlin dentro de Rusia.

El grupo posee su propio canal de Telegram, donde tiene unos 1.700 seguidores, y ha anunciado esas mismas acciones con el mismo vídeo que ha publicado el GUR, en el que se ve a los responsables de estos actos de sabotaje rociar con líquido inflamable y prender fuego a lo que parecen ser locomotoras de tren.

Según el GUR, los saboteadores prendieron fuego con cócteles molotov a los sistemas de control y alimentación eléctrica de las locomotoras.

El GUR ucraniano apadrinó desde el comienzo de la guerra a varios grupos de ciudadanos rusos para que luchen contra el Ejército ruso en el frente o realicen acciones de sabotaje dentro de Rusia. EFE

