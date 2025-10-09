Un grupo español planea captar 760 millones de dólares para complejo turístico en Brasil

3 minutos

Río de Janeiro, 9 oct (EFE).- La compañía Maraey, controlada por los grupos españoles Cetya y Abacus y que planea construir un gigantesco complejo turístico en el litoral del estado brasileño de Río de Janeiro, inició este mes una campaña itinerante de captación con la que planea recaudar 760 millones de dólares para su proyecto.

El Maraey, un proyecto que prevé la construcción de cuatro hoteles 5 estrellas y varias urbanizaciones residenciales en un área de 840 hectáreas, será presentado en los próximos meses a inversores en diferentes países árabes, europeos y americanos, informaron este jueves a EFE voceros de la compañía.

Además de las citas con inversores previstas hasta diciembre en Cancún, Abu Dhabi, Dubai, Riad, Londres, Madrid y Santo Domingo, el proyecto será presentado a consideración del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial.

Los recursos captados se sumarán a los 400 millones de dólares que Maraey ya garantizó en financiación bancaria y que le permiten iniciar las obras el próximo año, afirmó a EFE el CEO de Marey, Emilio Izquierdo.

Según el ejecutivo, también fueron captados 150 millones de dólares en acuerdos confidenciales con empresas interesadas en contar con participaciones en el proyecto.

«Queremos montar junto con los bancos de desarrollo la mayor estructuración de capital para el sector turístico de América Latina», aseguró Izquierdo, quien destacó que el proyecto generará 8.000 empleos durante la construcción y otros 4.500 para su operación.

El complejo ubicado en las playas de Maricá, ciudad a 45 kilómetros de Río de Janeiro, contará con una reserva natural y con varios centros educativos y deportivos, y podrá recibir a hasta 500.000 turistas por año.

Maraey calcula en 4.000 millones de reales (unos 745 millones de dólares) la inversión necesaria para la primera fase del proyecto, que prevé la construcción de tres hoteles (1.100 habitaciones) y 417 residencias de marca con las banderas Marriott International y MARAEY Hospitality Business School.

Marriot contará con hoteles de las marcas The Ritz-Carlton Reserve, con su primera unidad en Suramérica, JW Marriott, y Rock in Rio Autograph Collection, el primer hotel temático asociado al festival musical.

Con tan solo un 6,6 % del terreno destinado a construcciones, el complejo contará con una reserva ambiental privada, la quinta mayor de su tipo en Brasil.

Tras la decisión judicial de agosto que dio vía libre a un proyecto que era cuestionado por organizaciones ecologistas e indígenas debido a que ocupa un área de restinga ubicada entre la playa de Maricá y la laguna del mismo nombre, Maraey pretende iniciar las obras de infraestructura del complejo este mismo año.

Para ello firmó un acuerdo con la alcaldía de Maricá por el que recibirá una financiación de 360 millones de reales (unos 67 millones de dólares) destinados a la construcción de carreteras, redes eléctricas, y red de saneamiento y de abastecimiento de agua. EFE

