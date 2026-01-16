Un grupo formado por españoles, colombianos y cubanos, acusado de terrorismo en Lituania

Riga, 16 ene (EFE).- Un grupo de seis personas entre los que se encuentran ciudadanos españoles, colombianos y cubanos ha sido acusado de terrorismo en Lituania por un presunto atentado fallido contra una empresa relacionada con la ayuda militar a Ucrania en 2024, informó este viernes la fiscalía del país báltico.

A finales de ese año, las autoridades lituanas habían anunciado la detención de dos ciudadanos españoles, los cuales, según el comunicado publicado este viernes, actuaron en connivencia con los otros sospechosos siguiendo instrucciones de la inteligencia militar rusa. EFE

