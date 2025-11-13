Un gruyer suizo, ganador en el campeonato mundial del queso

Un gruyer con 18 meses de curación se llevó este jueves el premio al mejor queso del mundo en los World Cheese Awards, entregado en Berna tras una reñida competición entre más de 5.000 quesos de 46 países.

Esta fue la primera vez que los World Cheese Awards, creados por la Guild of Fine Food británica en 1988, se celebraban en Suiza, país que ya se había coronado cinco veces antes de esta edición.

El jurado, compuesto por 265 expertos de varios países (queseros, cocineros, compradores, vendedores, periodistas, etc.) degustó 5.244 quesos de más de 40 países.

El gruyer ganador, que un miembro del jurado consideró «perfecto e inolvidable», fue producido en la quesería de montaña Vorderfultigen, en la región prealpina de Gantrisch, entre Berna, Friburgo y Thun. El establecimiento está especializado en la producción de gruyer con denominación de origen protegida.

«Observamos el aspecto visual del queso, su apariencia interior y exterior. Luego, la segunda etapa, es la apreciación olfativa. Todos los aromas que desprende. Y por último, por supuesto, los sabores (…) Debe tener algo inusual. Debe evocar buenos recuerdos», explicó a la AFP Kuba Maziarczyk, «superjuez» de la final y productor de queso en Polonia.

«El queso debe corresponder a su tierra, que sea equilibrado en términos de gusto, aroma, sabor. No tiene que estar demasiado curado ni demasiado tierno», apuntó por su parte el juez francés Laurent Dubois, mejor obrador de Francia, afincado en París.

John Farrand, miembro de la Guild of Fine Food, recordó que la competición se creó «para promocionar a los pequeños productores de queso de todo el mundo».

«En aquel entonces, en los años 1970 y 1980 (…) quizá habíamos olvidado el vínculo de la tierra, la leche, el animal y la granja, un vínculo que se encuentra en nuestros quesos», señaló.

La próxima edición de los World Cheese Awards se organizará en la ciudad andaluza de Córdoba, en el sur de España.

