Un guardián carcelario muerto y dos más heridos en un ataque de sicarios en Bogotá

Bogotá, 3 oct (EFE).- Un guardián del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) de Colombia fue asesinado y dos más resultaron heridos este viernes al ser atacados por sicarios en Bogotá, informó la institución.

El ataque ocurrió cuando cuatro personas a bordo de dos motocicletas dispararon contra los funcionarios que se encontraban en inmediaciones de la cárcel La Modelo, dijo el Inpec en un comunicado.

Como resultado del ataque, tres guardias «resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato a centros hospitalarios. De acuerdo con el reporte médico, lamentablemente, uno de los funcionarios falleció», detalló la información.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para «dar con el paradero de los autores materiales del ataque, al tiempo que se reforzó la seguridad en los hospitales donde fueron trasladados los funcionarios heridos», añadió.

El 16 de mayo de 2024, el director de la cárcel La Modelo, coronel retirado de la Policía Élmer Fernández, fue asesinado por sicarios que lo atacaron a tiros cuando se movilizaba en un vehículo oficial en la capital colombiana.

Fernández, que viajaba en un vehículo del Inpec, había sido amenazado, según la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP).

Por este asesinato, un juez condenó en junio de este año a 27 años de prisión a cuatro personas, quienes fueron halladas culpables de los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. EFE

