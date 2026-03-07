Un guerrillero del ELN muere en un enfrentamiento con el Ejército en el este de Colombia

1 minuto

(Actualiza con nuevos detalles)

Bogotá, 7 mar (EFE).- Un guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) murió y seis más fueron detenidos este sábado en un enfrentamiento contra tropas de la Brigada 18 del Ejército colombiano en el departamento de Arauca (este), informaron fuentes castrenses.

El Ejército señaló en un comunicado que en la operación murió un miembro de la Compañía Capitán Dumar, del ELN, y hubo seis capturas, y fueron recuperados nueve menores que habían sido reclutados forzosamente por esa guerrilla

También fueron incautadas «10 armas de fuego, municiones, proveedores, artefactos explosivos y material de intendencia».

«Las operaciones militares continúan en el sector con el objetivo de mantener la estabilidad y seguridad de la población civil», agregó la institución.

Arauca, fronterizo con Venezuela, es uno de los departamentos más golpeados por la presencia del ELN y de disidencias de las antiguas FARC, grupos que se disputan el control territorial y las rentas ilegales en la región.

El enfrentamiento se produjo en vísperas de las elecciones legislativas del domingo en Colombia para las que el ELN declaró esta semana un cese el fuego unilateral que comenzó este sábado y terminará el 10 de marzo, con el fin de no interferir en el proceso electoral, según dijo esa guerrilla. EFE

jga/joc/ad