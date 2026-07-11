Un hábeas corpus pide la libertad inmediata del expresidente peruano Pedro Castillo

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Lima, 11 jul (EFE).- El abogado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), Walter Ayala, presentó un hábeas corpus que pide la libertad inmediata del exmandatario, sentenciado a 11 años de cárcel por el fallido intento de golpe de Estado de 2022, a raíz de un dictamen de un grupo de trabajo de Naciones Unidas que concluyó que su detención fue arbitraria y debe ser excarcelado, según informaron este sábado los medios locales.

El recurso de hábeas corpus fue presentado por Ayala ante el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, en base a las conclusiones del informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que sostiene que la detención de Castillo fue «arbitraria» y careció de base legal.

El abogado del exmandatario plantea además la nulidad de las actuaciones judiciales contra Castillo, como la prisión preventiva de 18 y 36 meses dictadas antes de su sentencia, así como la condena en primera instancia del 4 de diciembre del año pasado, que ha sido apelada.

También pide que se anule la resolución legislativa que declaró su vacancia (destitución) presidencial por incapacidad moral, por presuntamente no haber respetado su derecho a la defensa.

El documento señaló como responsables de la presunta vulneración de la libertad de Castillo al actual presidente interino, José María Balcázar; al ministro de Justicia, Luis Jiménez; al Congreso, a los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, al juez supremo Juan Carlos Checkley y al Ministerio Público.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas opinó que la captura de Castillo, quien cumple una condena a 11 años y 5 meses de prisión por su fallido intento de golpe de 2022, fue «arbitraria», por lo que señaló que debería ser puesto «inmediatamente en libertad» y ofrecerle una indemnización «y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional».

Consultado sobre este tema, Balcázar declaró el viernes que «ese documento viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional de la forma y el modo de cómo se le puede dar indulto a una persona detenida».

Balcázar, quien el próximo 28 de julio transferirá el mando presidencial a la derechista Keiko Fujimori, ganadora de la segunda vuelta del pasado 7 de junio en Perú, agregó que esperará una petición de los abogados de Castillo, que «tendrá que analizarse a la luz de este nuevo acuerdo de la ONU», según dijo.

El gobernante sostuvo que el informe del grupo de trabajo de la ONU puede fortalecer el sustento de una nueva solicitud de indulto que, según remarcó, deberá ser evaluada primero por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

«Eso abonaría a su petitorio y ahí se verá, y lo estudiaremos con el ministro de Justicia. Él tendrá que analizar bien porque para eso es el asesor (del presidente para estos temas)», acotó.

Balcázar remarcó que cualquier eventual decisión durante su gestión dependerá de que se incorporen los términos del pronunciamiento de Naciones Unidas en un pedido formal de indulto.

«Es importante y hay que analizarlo en contexto y esperar que (Castillo) formule su petitorio formalmente con este nuevo documento de la ONU», indicó.

Pedro Castillo fue detenido el 7 de diciembre de 2022, minutos después de su fallido intento de golpe de Estado, en el que dio un mensaje a la nación para cerrar el Congreso e intervenir el Poder Judicial, con tal de evitar un probable nuevo intento del Legislativo para destituirle tras aparecer indicios de corrupción que lo implicaban directamente.EFE

mmr/ad